Brutto incidente sulla statale 126 a San Giovanni Suergiu. Poco prima delle 20:30 tre auto per causa da accertare si sono scontrate nel tratto della statale che dal Comune del basso Sulcis conduce a Carbonia, precisamente nell'incrocio con la frazione di Is Loccis. Tre persone sono state soccorse dai sanitari del 118, tra cui l'Asvoc di Carbonia e la medicalizzata del Sirai. che sta trasportando un paziente al Brotzu di Cagliari. Sul posto sono arrivati ​​anche i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, che hanno estratto un ferito da una vettura.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Giovanni Suergiu che stanno effettuando i rilievi per accertare le cause e la dinamica, coadiuvati dai colleghi della radiomobile di Carbonia. Presente anche il personale dell'Anas per la gestione della viabilità e pulizia strada. Nel frattempo la statale ha subito grossi rallentamenti.

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