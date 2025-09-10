Shock allergico dopo una puntura di vespa: questa la ragione che nel pomeriggio ha fatto temere il peggio per una donna soccorsa dall’elicottero dell’Areus a Masainas.

I medici arrivati dal cielo hanno subito messo in atto tutte le procedure necessarie per affrontare l’emergenza e, una volta stabilizzata la paziente, l’elisoccorso ha fatto rotta verso l’ospedale.

Dopo i primi accertamenti si esclude che la donna sia in pericolo di vita, anche grazie all’intervento provvidenziale del 118.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata