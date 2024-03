Alla giornata speciale degli screening ginecologici, per il consultorio ASL di Carbonia è stato un vero successo: hanno partecipato 20 donne tra i 40 e i 60 anni, tutte sottoposte ad anamnesi attraverso un questionario e consulenza. Alcune hanno fatto una seconda consulenza ginecologica. E sempre una parte di loro ha preso un appuntamento per partecipare a un corso di rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico al fine di sensibilizzare e informare le donne sui problemi relativi al pavimento pelvico e promuovere le attività a riguardo dei Consultori del Sulcis Iglesiente.

Tutto ciò è potuto avvenire oggi in occasione della Festa della della Donna: una mattina di “open day” presso il Consultorio di Carbonia in via Brigata Sassari. Le donne hanno avuto la possibilità di accedere liberamente al Consultorio per interagire con le figure professionali. È stato somministrato un questionario circa i disturbi del pavimento pelvico: incontinenza, sensazione di peso addominale, disturbi dell’attività sessuale possono essere infatti campanelli d’allarme legati a uno stato patologico.

Si tratta di patologie che complessivamente stanno assumendo notevole rilevanza sociale, sia per l’incidenza nella popolazione generale sia per il grado di alterazioni della qualità di vita che possono determinare.

