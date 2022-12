Incidente in pieno centro a Carbonia, ferita una donna trasportata all'ospedale Sirai di Carbonia, traffico interrotto in viale Arsia.

Intorno alle ore 12:30 una Fiat Panda proveniente da via della Vittoria si è scontrata frontalmente con un fuoristrada Suzuki Vitara che percorreva viale Arsia in senso contrario.

Lo schianto è avvenuto all'imbocco di via Catania. Sul posto sono sono intervenuti gli operatori dell'ambulanza del 118 e i vigili urbani che hanno effettuato i rilievi del caso.

La donna, residente a Sant'Antioco, è stata trasportata al pronto soccorso di Carbonia con una sospetta frattura dello sterno, illeso l'autista del fuoristrada.



