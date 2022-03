Incidente questa mattina intorno alle 8 sulla SS126 all’altezza della frazione di Is Loccis, all’uscita di San Giovanni Suergiu, nel tratto in cui è stato sistemato il nuovo asfalto nei giorni scorsi.

Per cause da accertare un camioncino della nettezza urbana della De Vizia e una Renault Clio condotta da una donna sono rimasti coinvolti in uno scontro, sarà opera dei vigili urbani di San Giovanni Suergiu ricostruire la dinamica.

Danni ingenti per la Clio che dopo l’impatto è finita in cunetta ribaltandosi, ma fortunatamente per la donna al volante e per la figlia che viaggiava con lei nulla di grave, entrambe sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale Sirai per accertamenti. Stessa sorte per l’operaio della De Vizia, anche lui portato al Sirai dalle ambulanze del 118 della Sulcis Emergenze e dalla medicalizzata del Sirai.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, una pattuglia del commissariato e due mezzi dell’Anas che hanno regolato il traffico deviandolo su strade secondarie.

