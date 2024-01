Terribile schianto sulla Statale 130, al chilometro 36 in direzione Iglesias: un’auto finita fuori controllo, per causa ancora da accertare, è andata a sbattere contro il guardrail.

Il guidatore è rimasto ferito in modo gravissimo: sul posto è arrivata un’ambulanza, ma si è optato per il trasferimento al Brotzu a bordo dell’elisoccorso, alla fine delle procedure per la stabilizzazione.

Il paziente è stato intubato e, stando a quanto si apprende, è in pericolo di vita.

Per la messa in sicurezza dell’area sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia stradale. Il traffico è temporaneamente deviato lungo la provinciale, sul posto anche personale Anas per garantire il ripristino della circolazione.

(Unioneonline/E.Fr.)

