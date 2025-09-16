Non si fermano gli sbarchi nel sud Sardegna. Dopo il gruppo arrivato nella mattinata di oggi a Cagliari, nel porticciolo di Marina Piccola, almeno altri undici (il numero è in fase di aggiornamento perché qualcuno di loro pare essersi allontanato), sono sbarcati nella seconda spiaggia di Porto Pino a Sant'Anna Arresi.

Migranti che vanno ad aggiungersi ai numerosi arrivi dei giorni scorsi.

I ragazzi, tutti in buone condizioni di salute, hanno percorso la spiaggia tra i bagnanti, chiedendo dove fosse la marina. Bagnanti che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine: dalla centrale operativa sono stati inviati agenti della squadra volante del commissariato di Carbonia.

In serata il gruppo verrà trasferito al centro migranti di Monastir .

