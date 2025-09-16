sbarchi
Cagliari, barca di migranti approda al porticciolo di Marina PiccolaA bordo dodici uomini, per cui scatteranno le operazioni di identificazione
Le rotte degli sbarchi dei migranti si stanno sempre più diversificando e stamattina un barchino è arrivato al porticciolo di Marina Piccola: a bordo dodici uomini. Immediate le segnalazioni alle forze dell'ordine con l'intervento di Polizia e Carabinieri.
I migranti, tutti in apparente buono stato di salute, sono stati rintracciati e scatteranno le operazioni di identificazione.
