Le rotte degli sbarchi dei migranti si stanno sempre più diversificando e stamattina un barchino è arrivato al porticciolo di Marina Piccola: a bordo dodici uomini. Immediate le segnalazioni alle forze dell'ordine con l'intervento di Polizia e Carabinieri.

I migranti, tutti in apparente buono stato di salute, sono stati rintracciati e scatteranno le operazioni di identificazione.

© Riproduzione riservata