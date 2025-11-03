Ha tentato di introdursi nell’abitazione della ex compagna, forzando prima le finestre e poi la porta d’ingresso.

È accaduto nella notte a Sant’Antioco, con l’uomo, un 53enne del posto, arrestato dai carabinieri intervenuti in pochi minuti su richiesta della donna.

Nel corso dell’episodio, l’uomo avrebbe anche rivolto minacce di morte e insulti nei confronti della ex campagna, provocandole un profondo stato di paura e turbamento.

Le verifiche condotte dai Carabinieri hanno evidenziato come l’uomo fosse già stato sottoposto, nel mese di marzo, alla misura cautelare degli arresti domiciliari per analoghi comportamenti persecutori nei confronti della stessa persona, misura poi revocata.

Questa volta il 53enne è stato portato in carcere a Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

