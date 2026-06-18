Proseguono gli sbarchi lungo la rotta che collega le coste dell’Algeria al Sulcis.

Questa mattina un barchino con a bordo 11 migranti è approdato nella località balneare di Calasapone, nell’isola di Sant’Antioco, portando a 54 il numero complessivo delle persone arrivate tra ieri e oggi sulle coste dell’Isola. I migranti sono stati individuati dagli agenti della Polizia del Commissariato di Carbonia e da una pattuglia della Compagnia Barracellare di Sant’Antioco, prontamente intervenuti per le operazioni di assistenza e identificazione.

Uno degli occupanti dell’imbarcazione è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia a causa di un principio di ipotermia. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Dopo le procedure di rito, i migranti sono stati fatti salire a bordo di un autobus e trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove saranno accolti e sottoposti agli ulteriori accertamenti previsti dalla normativa.

Le favorevoli condizioni meteomarine continuano a incentivare le traversate dal Nord Africa verso le coste del Sulcis, interessate negli ultimi giorni da un’intensificazione degli approdi di piccole imbarcazioni provenienti dall’Algeria.

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