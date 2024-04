Tragico finale di una escursione in bicicletta per un turista tedesco di 73 anni. Dopo aver percorso diversi chilometri, si sente male, cade dalla bicicletta e muore.

È successo intorno alle 12 nella località turistica di Maladroxia, a Sant’Antioco, dove durante un’escursione in bicicletta, in compagnia di sua moglie, lungo la strada che collega la piana di Canai alla prestigiosa località balneare, all’improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra sbattendo la testa.

In suo soccorso sono intervenute le ambulanze del 118. Hanno cercato di rianimarlo per diverso tempo, purtroppo inutilmente. È intervenuto anche l’elisoccorso ma i tentativi di tenere in vita il turista si sono rivelati vani. Il malore sarebbe riconducibile a una cardiopatia di cui, pare, il turista tedesco soffrisse da tempo.

Ospite in un b&b della zona, non avrebbe resistito all’idea di un giro in bicicletta per ammirare le bellezze dell’isola. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.

© Riproduzione riservata