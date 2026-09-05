Individuati i presunti responsabili dell’incendio divampato nel pomeriggio del 31 agosto a Calasetta, in località Torre Sotto.

Gli accertamenti effettuati dagli uomini del Corpo Forestale assieme ai carabinieri della locale Stazione hanno permesso di stabilire che a causare il rogo è stato il lancio di un bengala. Alcuni filmati pubblicati sul web hanno documentato lo sviluppo delle fiamme, partite dalla caduta al suolo di un razzo di segnalazione.

Dai primi accertamenti sarebbero stati individuati anche i presunti responsabili, anche se le indagini sono ancora in corso.

Il rogo, scoppiato lo scorso 31 agosto su una collina, ha incenerito circa 300 metri quadri di macchia mediterranea, ma poteva avere conseguenze ben più gravi. Solo grazie all’intervento immediato del Corpo Forestale assieme ai Vigili del fuoco e alle associazioni di Protezione civile Assosulcis Sant’Antioco e Terramare Calasetta sono stati evitati grossi danni alle abitazioni e alle persone.

(Unioneonline)

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