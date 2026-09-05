Nuova vita per le vecchie scuole medie di piazza dei Martiri. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) per il recupero e la trasformazione dell’edificio scolastico in alloggi di edilizia abitativa sociale, candidando l’intervento ai finanziamenti del Programma nazionale Just Transition Fund 2021-2027.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro e propone la realizzazione di tre nuove unità abitative, destinate a persone e nuclei familiari che incontrano difficoltà nell’accesso al mercato immobiliare. Non si tratterà soltanto di una ristrutturazione. Sono previsti importanti interventi di efficientamento energetico, tra cui isolamento dell’edificio, la sostituzione degli infissi, impianti ad alta efficienza, fotovoltaico con sistema di accumulo e riqualificazione degli spazi esterni, con nuove aree verdi.

Ora la parola passa alla procedura di valutazione: l’ammissione al finanziamento sarà il passaggio decisivo per trasformare l’ex scuola di piazza dei Martiri in un nuovo spazio abitativo al servizio della comunità. L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: recuperare un immobile pubblico da anni inutilizzato e aumentare l’offerta di abitazioni accessibili, contribuendo anche al contrasto dello spopolamento. La giunta, con deliberazione del 3 settembre, ha approvato all’unanimità il progetto per rispettare la scadenza prevista dal bando.

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