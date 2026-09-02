L'Ufficio di Presidenza della Conferenza Socio Sanitaria ha effettuato un sopralluogo al Pronto Soccorso dell'ospedale Sirai di Carbonia.

Visita che arriva dopo i recenti problemi di afflusso registrati nell'ultimo periodo, quando ci sono state diverse polemiche dei politici locali e del Socor e ha protestato anche il personale del 118, che ha incrociato simbolicamente le braccia per via dei continui disagi che è costretto a subire, tra ambulanze e barelle costrette a fermarsi.

Al sopralluogo hanno partecipato il presidente di turno Paolo Dessi, sindaco di Sant'Anna Arresi, Isangela Mascia sindaca di Domusnovas e Stefano Rombi sindaco di Carloforte. Visita organizzata per analizzare e verificare lo stato del reparto e effettuare un confronto con direttore generale della Asl, Paolo Cannas, e la responsabile di Pronto Soccorso Viviana Lantini.

Dall'incontro sono state evidenziate le importanti criticità strutturali che, come ha riferito Dessì, non dipendono dall'organizzazione interna, ma da diversi fattori, come le grosse carenze di medici di medicina generale e le difficoltà delle guardie mediche. Dessi ha fatto sapere che si sta provvedendo a organizzare una conferenza socio sanitaria dedicata alla gestione dell'emergenza urgenza.

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