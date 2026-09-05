La protesta e le contromisure sulla realizzazione della discarica in località Su Giri de Sa Murta a Is Urigus non si fermano.

Dopo l’incontro dei giorni scorsi che ha visto la presenza della Provincia, dei sindaci del territorio in cui si è deciso di preparare un documento condiviso tra tutti gli enti locali per dire no alla discarica, il

comune di San Giovanni Suergiu fa un altro passo in avanti.

La giunta guidata dalla sindaca Elvira Usai ha approvato una delibera per affidare a dei professionisti degli approfondimenti geologici e idrogeologici, topografici e archeologici sulla cava.

In particolare sarà verificata l’origine dell’acqua presente anche in questo periodo di secca. E il sistema delle acque sotterranee. Oltre ad effettuare la reale area perimetrale della cava.

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