Disagi nell’erogazione dell’acqua a Iglesias nella giornata di oggi, giovedì 3 settembre, a causa di un intervento di riparazione sulla rete idrica.

A comunicare l’interruzione è il Comune di Iglesias, che ha reso noto quanto segnalato da Abbanoa S.p.A.. I tecnici del gestore sono impegnati in un intervento di riparazione e sostituzione di un nodo idrico situato all’incrocio tra via XX Settembre e via Crocifisso. I lavori comporteranno la temporanea sospensione dell’erogazione idrica e potrebbero determinare disservizi nelle zone servite dalla condotta interessata.

Il servizio verrà ripristinato non appena saranno completate le operazioni. Abbanoa avverte inoltre che, alla ripresa dell’erogazione, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua. Per ridurre rapidamente il problema, il personale del gestore procederà con gli appositi flussaggi della rete.

Non è stata indicata, al momento, un’ora precisa per la conclusione dell’intervento. L’erogazione sarà comunque riattivata al termine dei lavori.

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