Sud Sardegna, ancora sbarchi: una cinquantina di migranti intercettati lungo le coste sardeQuattro barchini scortati a Sant'Antioco, un ferito trasferito al Sirai. Altre due imbarcazioni avvistate e fermate al largo
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Ancora migranti lungo le coste del Sud Sardegna. Nella serata di oggi una cinquantina sono stati intercettati dai mezzi della guardia di finanza che stava effettuando un pattugliamento a ridosso delle coste sarde. Grazie anche al mezzo aereo sono stati intercettati quattro barchini a sud di capo Teulada. Una parte di loro tra cui 3 bambini piccoli e le loro mamme insieme ad altri 10 ragazzi sono stati accompagnati al porto commerciale di Sant’Antioco, mentre i gruppi a bordo degli altri barchini sono stati scortati fino al porto in autonomia. Ad attenderli carabinieri e polizia e il personale di terra della finanza e della guardia costiera.
Sul posto anche il 118 dei volontari di Calasetta che hanno soccorso un ragazzo con una gamba rotta e l’hanno poi trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia.
Presenti anche il personale di Frontex e la protezione civile Assosulcis che ha portato dell’acqua.
Nel frattempo altri due barchini sono stati intercettati a largo delle coste del Sud Sardegna e sono in corso le operazioni di trasporto verso la costa sulcitana.