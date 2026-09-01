Ancora migranti lungo le coste del Sud Sardegna. Nella serata di oggi una cinquantina sono stati intercettati dai mezzi della guardia di finanza che stava effettuando un pattugliamento a ridosso delle coste sarde. Grazie anche al mezzo aereo sono stati intercettati quattro barchini a sud di capo Teulada. Una parte di loro tra cui 3 bambini piccoli e le loro mamme insieme ad altri 10 ragazzi sono stati accompagnati al porto commerciale di Sant’Antioco, mentre i gruppi a bordo degli altri barchini sono stati scortati fino al porto in autonomia. Ad attenderli carabinieri e polizia e il personale di terra della finanza e della guardia costiera.

Sul posto anche il 118 dei volontari di Calasetta che hanno soccorso un ragazzo con una gamba rotta e l’hanno poi trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia.

Presenti anche il personale di Frontex e la protezione civile Assosulcis che ha portato dell’acqua.

Nel frattempo altri due barchini sono stati intercettati a largo delle coste del Sud Sardegna e sono in corso le operazioni di trasporto verso la costa sulcitana.

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