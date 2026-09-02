Venerdì 4 settembre ricorre il 122esimo anniversario dell’Eccidio dei minatori di Buggerru del 1904. L’amministrazione comunale del centro costiero, per onorare il sacrificio dei tre minatori della società mineraria Malfidano, Felice Littera, Salvatore Montixi e Giustino Pittau, morti trafitti dai proiettili sparati dalle baionette del Regio Esercito, mentre manifestavano per rivendicare migliori condizioni di lavoro, ha reso noto nei giorni scorsi il programma delle celebrazioni. Venerdì s’inizia la mattina alle 9 con la Santa Messa in onore dei tre lavoratori della vecchia miniera di Buggerru, che sarà celebrata presso il cortile interno del Museo del Minatore.

Più tardi sarà posta dagli ultimi minatori ancora in attività una corona di alloro nel monumento della vicina piazza Eccidio. Seguirà alle 11 nella sala consiliare del municipio di via Roma il convegno dal titolo “Eccidio di Buggerru e prospettive future”. Prenderanno parte alle celebrazioni i segretari regionali generali di Cgil, Cisl e Uil, Simona Fanzecco, Pier Luigi Ledda e Fulvia Murru e tanti esponenti della politica regionale e locale. La giornata commemorativa del 122esimo anniversario dell’Eccidio del 4 settembre 1904, terminerà venerdì alle 21,30 nel cortile interno del Museo del Minatore, con il concerto di Marcello Peghin e Mariano Piras.

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