È partito intorno alle 2 l'incendio che sta coinvolgendo le campagne ricadenti in territorio di Villaperuccio e Santadi.

Il fuoco ha attraversato il ponte della statale 293, dove le auto fino stanno ancora transitando. Attualmente la situazione è abbastanza critica, il forte vento sta favorendo ulteriormente il propagarsi delle fiamme.

