Emergenza roghi
27 agosto 2025 alle 08:22aggiornato il 27 agosto 2025 alle 08:50
Santadi, grosso incendio nelle campagne: in arrivo un canadair da OlbiaLe fiamme stanno arrivando a Villaperuccio
È partito intorno alle 2 l'incendio che sta coinvolgendo le campagne ricadenti in territorio di Villaperuccio e Santadi.
Il fuoco ha attraversato il ponte della statale 293, dove le auto fino stanno ancora transitando. Attualmente la situazione è abbastanza critica, il forte vento sta favorendo ulteriormente il propagarsi delle fiamme.
© Riproduzione riservata