Al grido di “Parà Folgore”, questa mattina a Sant’Antioco ha avuto luogo la cerimonia di intitolazione del giardino a Carlo Massoni, Generale di divisione paracadutista, nato a Sant’Antioco nel 1914 e deceduto a Piacenza nel 2010.

Considerato un eroe della battaglia di El Alamein, su richiesta dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, sezione di Carbonia Iglesias, l’amministrazione comunale di Sant’Antioco ha deciso di intitolargli lo spazio pubblico all’ingresso del paese, ampia area verde prossima al porto, così che si possano onorare in suo nome anche tutti gli altri giovani italiani che ad El Alamein si sacrificarono per la Patria.

La cerimonia si è svolta presso l’aula consiliare, con grande partecipazione di pubblico, soprattutto autorità civili e militari. In seconda battuta, nell’area individuata per l’intitolazione, i figli del Generale Massoni, hanno scoperto il totem dedicato all’eroe di El Alamein, medaglia d’oro al valor militare per le sue eroiche gesta.

