Un’occasione per conoscere e vivere il territorio di San Giovanni Suergiu attraverso un’escursione guidata gratuita in programma venerdì 28 agosto 2026.

L’organizzazione è del comitato di San Giovanni. Il ritrovo, si legge in una nota, è fissato alle 17 al borgo di Is Loccis Santus, punto di partenza dell’escursione pensata per accompagnare i partecipanti alla scoperta delle bellezze naturalistiche, storiche e culturali del territorio.

Al termine della passeggiata, ai partecipanti sarà offerta una degustazione di piatti della tradizione sarda, ospitata nei locali dell’Oratorio San Giovanni Battista, per concludere l’esperienza all’insegna della convivialità e dei sapori locali.

L’iniziativa si svolge con il contributo concesso dalla Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara e rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio del territorio e promuoverne la conoscenza attraverso un’esperienza di turismo lento e sostenibile. Per info e prenotazioni si può contattare il numero 3203836594.

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