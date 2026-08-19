L’incidente
19 agosto 2026 alle 16:28aggiornato il 19 agosto 2026 alle 16:32
Tragico schianto a Piscinas: auto fuori strada, un mortoLa vittima è un quarantenne, sbalzato fuori dall’abitacolo. Inutili i soccorsi
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Incidente mortale, questo pomeriggio, a Piscinas. Un uomo di circa quarant’anni, ancora non sono state rese note le generalità, è morto dopo essere stato sbalzato fuori dalla sua auto finita fuoristrada.
I soccorsi, per quanto tempestivi, sono stati vani.
Sul posto ci sono i carabinieri per effettuare rilievi.
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