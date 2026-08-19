Incidente mortale, questo pomeriggio, a Piscinas. Un uomo di circa quarant’anni, ancora non sono state rese note le generalità, è morto dopo essere stato sbalzato fuori dalla sua auto finita fuoristrada.

I soccorsi, per quanto tempestivi, sono stati vani. 

Sul posto ci sono i carabinieri per effettuare rilievi.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata