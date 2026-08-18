Si trova da alcuni giorni nelle acque del Rio Maqurba a San Giovanni Suergiu un cavallo morto, ormai in stato di decomposizione.

Ad oggi non si sa come sia potuto finire nelle acque del fiume che arriva dalla periferia est di Carbonia e sfocia nello stagno di Sant'Antioco nell'area non distante da Punta Trettu. La morte potrebbe essere stata causata forse una caduta.

La zona è raggiungibile a piedi o in bicicletta e si sente un forte odore nauseabondo. La presenza del cavallo è stata segnalata nei giorni scorsi sui social. «Sono indignato, è possibile che ad oggi nessuno si sia accorto della cosa?», dice Sergio Porceddu di Is Urigus.

Non si sa nemmeno la provenienza e la proprietà, visto che ad oggi non risultano ricerche in corso.

Molto dispiaciuta la sindaca del paese Elvira Usai: «In paese sono presenti diversi centri equestri e l'amore e la cura per i cavalli sono dei punti fermi. Per questo sono fortemente dispiaciuta che nessuno si sia accorto di questa creatura in difficoltà». Nel frattempo l’associazione Marevivo, fa sapere Albano Salis, appena appresa la notizia ha provveduto a segnalare la presenza alla Forestale.

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