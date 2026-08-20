Cordoglio a Piscinas per il decesso di Matteo Cossu, morto ieri in un incidente sulla 293, all’ingresso del paese.

Il 43enne era molto conosciuto in paese: «Esprimo la mia vicinanza alla famiglia – ha detto il sindaco Giacomo Bachis – Matteo lascia un figlio di 23 anni, un tragedia immane per la famiglia e per il paese. Ci tengo a rimarcare la pericolosità della statale 293, specie per la presenza di due ponti in cui la strada si restringe creando pericolo. Ci auguriamo che quanto accaduto possa far accelerare le decisioni degli enti competenti per un intervento atteso da tempo lungo la statale».

Cossu stava percorrendo la statale in direzione Piscinas quando, poco prima della strettoia del ponte spesso segnalato dai sindaci per la pericolosità, l’auto ha sbandato. Ha urtato leggermente un furgoncino di un tecnico Sky che viaggiava in direzione opposta ed è finito nella cunetta: la sua Punto si è ribaltata più volte e lui è rimasto intrappolato nell’abitacolo del mezzo, devastato dall’impatto.

Tutti i dettagli nell’articolo di Fabio Murru e Stefania Piredda su L’Unione Sarda in edicola e sull’Unione Digital

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