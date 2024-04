Brutto incidente all’alba a San Giovanni Suergiu, dove per cause da accertare una Mercedes e una Seat Ibiza si sono scontrate frontalmente nella centralissima via Porto Botte (strada statale 195).

Un uomo è stato trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia dal personale della Solky soccorso, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione e della radiomobile per effettuare i rilievi e accertarne le cause.

Presenti anche i carabinieri di Cortoghiana per la regolamentazione del traffico.

