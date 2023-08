Quando i carabinieri lo hanno fermato aveva ancora le mani sporche di benzina e portava con sé alcuni ordigni incendiari artigianali come quelli con i quali aveva appena dato alle fiamme alcune serre.

Maurizio Porceddu, 56 anni, si è arreso quasi subito: sarebbe lui il responsabile dei quattro incendi che, negli ultimi mesi, hanno messo in ginocchio l'azienda agricola l'Agrifoglio di San Giovanni Suergiu ed è certamente stato lui, che è un ex dipendente (sorpreso in flagranza di reato), a creare martedì notte ingenti danni a una serra della stessa cooperativa.

Con il blitz compiuto nella notte tra martedì e mercoledì dai carabinieri della stazione di San Giovanni Suergiu, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Carbonia, si è chiuso l'incubo vissuto dai soci della coop nella località sangiovannese "Colonia Inps".

Vittime di danni ingenti che hanno creato allarme in paese dove la coop è una delle poche realtà che riesce a rimanere in piedi nel mare della crisi e dove tante famiglie hanno avuto parenti impiegati nei vari servizi che la coop offre.

Compreso Maurizio Porceddu, ex dipendente che non avrebbe gradito (così sarebbe emerso dalle indagini) le modalità di uscita dall'azienda. Ma nel frattempo i carabinieri sono riusciti a bloccarlo praticamente sul fatto.

Stefania Piredda

