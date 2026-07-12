Nell'abitazione di Santadi dove vive Graziano Porcu, il sessantunenne di Santadi arrestato venerdì sera con l’accusa di aver sparato e ucciso Daniele Cacciarru, 35 anni di Portoscuso, sono state trovate varie roncole, tutte sequestrate dai carabinieri per capire se una di queste sia stata realmente impugnata dalla vittima.

Intanto, gli inquirenti continuano a cercare l’arma da fuoco usata per il delitto. Porcu, che sostiene di essersi difeso da un’aggressione, non ha infatti dato ancora indicazioni per il ritrovamento. Domani sono previste l’udienza di convalida dell’arresto e l’autopsia sul corpo della vittima.

L’articolo completo di Francesco Pinna su L'Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital

© Riproduzione riservata