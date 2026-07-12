Gli scavi per la posa della fibra ottica sono stati realizzati più di sei mesi fa ma il ripristino non è ancora avvenuto. A protestare sono i residenti di via Fiume e delle strade limitrofe che conducono a Monteleone, si riferiscono alle condizioni della strada dopo l'intervento di posizionamento della fibra ottica.

«I lavori risalgono a diversi mesi fa - fa notare Roberto Seu, uno degli abitanti del rione - ma parte degli scavi non sono stati ancora ricoperti: è vero che la strada conduce alla collina e la frequenza della percorrenza non è assidua tuttavia non si capisce perché debba passare così tanto tempo prima di rimettere in sesto il tracciato».

Analogo problema si era già verificato un paio di anni fa anche in varie zone della città e nelle frazioni, e la questione aveva suscitato proteste e rimostranze. Un anno fa il Comune si è pertanto visto costretto a emanare un regolamento piuttosto dettagliato che impone il perfetto ripristino delle strade a tutti gli enti, pubblici o privati, che per svariati motivi si vedano costretti a eseguire degli scavi.

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