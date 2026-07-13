Il servizio anti insetti si ritrova costretto, a partire da oggi, a mettere in atto nuovo interventi di disinfestazione per la segnalazione relativa alla presenza di blatte e topi in varie zone del centro città, della periferia e anche nelle frazioni.

Le prime operazioni sono previste oggi 13 luglio e verranno condotte dalla srl Nuova Prima e riguarderanno la disinfestazione antiblatte in alcune zone di viale Trieste e di via Dalmazia, in alcuni tratti di via Piolanas, di via Puglie, nonché in via Tirso e in via Coghinas, ma anche in centro in vico Nuoro, in periferia nel medau Su Rei e in via suor Anna Lucia, e a Cortoghiana in via Magaldi.

Si dovrà intervenire nel corso della mattinata anche nell'ospedale Sirai di Carbonia presso le pertinenze del servizio psichiatrico. Le operazioni non si fermeranno perché andranno avanti il 16 luglio con lavori di derattizzazione programmati in via Bellini e in via Saglimbene.

Nel corso dell'intervento complessivo vige l'obbligo di tenere chiusi gli infissi, non transitare nelle zone interessate, eventualmente ritirare gli indumenti stesi ad asciugare, anche le piante e le essenze in vaso esposti in balconi o terrazzi.

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