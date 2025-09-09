Ottantasei intercettati tra terra e mare (dalla Guardia di Finanza), altri 4 trovati dai carabinieri lungo la Statale 195. E altri – il numero per ora è imprecisato – fermati in varie località del sud dell’Isola: con le favorevoli condizioni del mare sono ripresi con forza gi sbarchi di stranieri sulle coste della Sardegna.

Le favorevoli condizioni del mare stanno facilitando gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud della Sardegna.

Il primo gruppo di 9 persone è arrivato a Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi. Successivamente altri otto sono stati bloccati mentre si allontanavano dalla zona di Maladroxia, nel comune di Sant'Antioco.

Con il trascorrere delle ore le motovedette del reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza hanno intercettato altri barchini, trasferendo nel porto di Sant'Antioco e Cagliari 57 migranti.

Poco fa sempre la Guardia di finanza ha intercettato un'altra imbarcazione con a bordo 12 persone al largo delle coste della Sardegna e anche queste saranno sbarcate a Sant'Antioco. Tutti gli stranieri sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir.

Non è escluso che nelle prossime ore si registrino altri sbarchi.

