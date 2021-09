Centinaia di sacchi, quintali di materiali: a dimostrare che anche a Carbonia l'inciviltà ha raggiunto vette elevate ci stanno pensando i tanti volontari che oggi stanno dando fondo con abnegazione all’iniziativa “Puliamo il Mondo” voluta da Legambiente e a cui il Comune ha dato l’avallo.

Privati cittadini e associazioni sono sparsi fra la città, la periferia, le frazioni e le circoscrizioni per una massiccia raccolta di rifiuti che purtroppo rivela le condizioni di aberrazione ambientale in cui versano molti angoli di Carbonia, in alcuni casi difficili da raggiungere non solo per i volontari ma anche per chi ha deciso di inquinarli. Ferraglia, plastiche di ogni tipo e forma, carta, vetro, alluminio: fra i quintali di rifiuti abbandonati è stato trovato di tutto e in alcuni casi i cumuli erano datati decine di anni.

© Riproduzione riservata