Da un banale controllo su strada è scaturito l’arresto di un giovane a Portoscuso.

Un 21enne del posto era alla guida di un’auto di un uomo e, fermato dai carabinieri del Radiomobile di Iglesias, non ha saputo dare indicazioni sul perché fosse al volante di una macchina non sua. I militari lo hanno quindi accompagnato in un terreno di un 27enne, proprietario dell’auto e già noto alle forze dell’ordine, dove hanno ritrovato 15 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento in dosi e un bilancino di precisione.

Il 27enne è finito in manette per spaccio di stupefacenti, l’arresto è stato convalidato.

(Unioneonline/s.s.)

