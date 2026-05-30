Il mondo antico delle miniere si apre oggi ai visitatori. La storia delle miniere, della fatica immane dei lavoratori, delle centinaia di uomini che anche a Carbona e dintorni hanno reso possibile quell’avventura, dalla fine degli anni 30 sino al termine dell’epopea mineraria, anni 70, è fatta di testimonianze tangibili, concrete, quotidiane. Si possono apprezzare sino a domani 31 maggio nella sala argani del pozzo numero 1 della Grande miniera di Serbariu, a Carbonia, grazie alla mostra di libri e riviste a tema minerario, carte tecniche e vecchie lampade da sottosuolo. È una ricca mostra organizzata dal Geoparco, nell’ambito della diciottesima Giornata Nazionale delle miniere, con un parterre di collaborazioni preziose: la Remi (rete nazionale miniere), l’Ispra, il Sistema nazionale protezione ambiente, l’associazione italiana Patrimonio archeologico industriale, l’Anim, l’Assorisorse, l’associazione di Geologia turismo, quindi la Eurogeosurveys, il Comune di Carbonia, gli Amici della miniera, la European route industriale heritage. Tutto racconta del sacrificio immenso di minatori: le carte che spiegano la disposizione dei bacini, le lampade che sono state fedeli compagne di avventura, le riviste non ancora patinate che rivelavano al grande pubblico le difficoltà e pure l’eroismo degli uomini spediti nelle gallerie. Ingresso libero il 31 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

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