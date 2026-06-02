Segnalazioni per irregolarità alla guida, due denunce e centinaia di controlli. Alla fine il Girotonno a Carloforte si é concluso ieri sera con un grande successo di pubblico e con un bilancio positivo anche sul fronte della sicurezza grazie al dispositivo predisposto dai carabinieri del comando provinciale di Cagliari in collaborazione con le altre forze di Polizia e in sinergia con l’amministrazione comunale.

In particolare i militari, impegnati anche con il personale dei nuclei specializzati, hanno identificato 453 persone facendo scattare 20 sanzioni per violazioni al codice della strada grazie ai numerosi posti di blocco predisposti. Costanti anche i controlli in mare con il personale della motovedetta classe 800, recentemente assegnata all’Arma cagliaritana, attiva per le verifiche sulle imbarcazioni da diporto.

Vigilanza anche nel resto del territorio del Sulcis Iglesiente. In questo caso i carabinieri della stazione di Giba hanno controllato due persone di ritorno da Carloforte. Sono state una denunciate una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’altra segnalata per uso personale di cocaina.

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