Ha scelto il grande parco di Rosmarino per un momento di riposo e raccoglimento religioso: il cammino storico, minerario, naturalista di Santa Barbara si arricchisce di un nuovo pellegrino che ha deciso di girare a piedi l’intero Sulcis Iglesiente facendo principalmente tappa nei siti minerari.

È Enzo Napoletano, 66 anni, originario di Montesanpolo del Tronto, Comune di 4300 abitanti in Provincia di Ascoli Picerno, nelle Marche. Da alcuni giorni il pellegrino è in tour a piedi nelle principali località del Cammino, zaino in spalla, seguendo sentieri battuti e meno battuti, attraversando campagne, linee costiere e colline.

Una delle tappe l’ha portato nella grande pineta di Rosmarino, polmone verde di Carbonia, dove sono iniziati i lavori di sistemazione del parco: «Un tuffo nel verde e nel raccoglimento spirituale». Veterano di molti altri cammini storici religiosi, Enzo Napoletano sceglie gli spostamenti lenti.

© Riproduzione riservata