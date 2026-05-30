Iglesias, controlli a tappeto dei carabinieri: ristorante sanzionato, due persone segnalateSono state 76 le persone identificate, controllate anche 35 autovetture
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Operazione a largo raggio ieri sera nel centro di Iglesias, dove i carabinieri, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.
Durante le ispezioni agli esercizi pubblici, in un ristorante del centro cittadino i militari hanno riscontrato violazioni nelle procedure volte alla sicurezza alimentare e alla salute dei consumatori. Per il titolare è scattata una sanzione amministrativa da 2.000 euro.
Sul fronte degli stupefacenti, due persone già note alle Forze di Polizia sono state segnalate alla Prefettura di Cagliari per uso personale.
Nel corso della serata sono state identificate 76 persone e controllate 35 autovetture; diverse le contravvenzioni elevate per infrazioni al codice della strada.
L'operazione rientra nelle attività di prevenzione coordinate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari per garantire il rispetto delle norme sanitarie, contrastare le dipendenze e rafforzare la sicurezza percepita nelle comunità locali.
(Unioneonline)