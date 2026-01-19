Momenti di apprensione nel primo pomeriggio a Piscinas, dove l’ingrossamento del Rio Piscinas ha messo in pericolo nove cani custoditi all’interno di un terreno in località Murrecci.

L’allarme è scattato intorno alle 16, quando è stata segnalata la presenza degli animali in una zona che rischiava di essere invasa dall’acqua a causa delle forti e continue precipitazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari, che hanno raggiunto l’area e avviato le operazioni di soccorso.

Gli operatori sono riusciti a mettere in salvo tutti e nove i cani, portandoli in una zona sicura. Al termine dell’intervento, gli animali sono stati riconsegnati alla proprietaria, in buone condizioni.

