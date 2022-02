Sui milioni non spesi del Piano Sulcis rompe il silenzio l’assessore regionale all’Industria Anita Pili. “È vero che la cabina di regia è stata assegnata all’Industria, ma solo nel 2020. Alcuni bandi sono di nostra competenza, ma gli altri sono seguiti da Lavori pubblici e Programmazione”, spiega Pili.

Dal 2012 a oggi, degli 805,2 milioni di euro pubblici solo un quarto è stato liquidato, molte opere sono rimaste incompiute e le bonifiche pubbliche restano al palo. Proprio per sbloccare alcuni dei fondi rimasti in stand by, l’esponente della Giunta Solinas ha affrontato la questione con il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

La terza puntata dell’inchiesta sul piano milionario sarà su L’Unione Sarda domani in edicola.

