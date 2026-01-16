Incidente questo pomeriggio sulla strada Provinciale 2 Carbonia-Villamassargia. Un giovane alla guida di una Peugeot 206 ha perso il controllo della vettura, impattando sulla barriera laterale, per poi finire la corsa a circa 100 metri di distanza dal punto di impatto.

Non sono ancora chiare le cause che avrebbero portato il conducente a perdere il controllo del proprio veicolo. La vettura potrebbe aver toccato la barriera centrale prima di finire su quella laterale per poi girarsi su se stessa. Nessuna conseguenza grave per il ragazzo alla guida.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Carbonia per la messa in sicurezza del veicolo e gli agenti della polizia locale per gli accertamenti del sinistro e per regolare il traffico.

Lavoro svolto con non poche difficoltà, viste le alte velocità con le quali gli automobilisti percorrono il tratto stradale nonostante le pessime condizioni del manto e il limite di 80km/h.

