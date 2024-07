«La salute e la sicurezza nel lavoro saranno uno dei temi prioritari che il sindacato porterà all'attenzione della presidente Todde nell'incontro previsto domattina alle 9».

Lo annuncia il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante sottolineando che «siamo davanti a una vera e propria emergenza sostanziata dai fatti e lo dimostra l'undicesimo incidente mortale sul lavoro». Quello di cui è rimasto vittima Albino Giacomo Virgilio.

Una strage che va fermata con misure straordinarie che la Regione può e deve darsi e con un cambio netto di atteggiamento da parte dei datori di lavoro: «Investimenti, prevenzione, formazione sono tre parole chiave imprescindibili se si vuole realmente intervenire per far sì che non capiti più a nessun lavoratore e nessuna lavoratrice di uscire la mattina per andare a lavoro e non tornare più a casa», ha detto il segretario.

E a proposito di prevenzione, domani verrà ribadita la richiesta già avanzata da giorni dalla Fillea Cgil alla presidente Todde: «La necessità di emanare urgentemente un'ordinanza, come stanno ormai facendo molte Regioni, per impedire che sul territorio regionale si lavori nelle ore più calde. Un monito che deve riguardare il lavoro edile, agricolo e tutte le categorie esposte».

