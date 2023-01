Si è conclusa con la premiazione della via vincitrice la prima edizione del Concorso "Accendiamo il Natale a modo nostro" indetto a Nuxis dalle associazioni Pro Loco, associazioni genitori, associazione giovani Su Beranu, e il gruppo Folk, il tutto con la collaborazione dell'amministrazione comunale.

Il concorso prevedeva la possibilità di addobbare le proprie abitazioni, o attività commerciali della via, in stile natalizio per renderle più belle in vista del Natale appena trascorso.

Al concorso hanno partecipato 13 vie, e la più votata è risultata esser la via Su Peppi Mereu, che durante la premiazione che si è svolta presso il centro sociale del paese si è vista assegnare un buono da 500€ ritirato dal referente della via Luca Nonnis.

«Sono contento che sia stata premiata la nostra via ovviamente – dice -. Ogni anno addobbiamo ma quest'anno ci siamo impegnati un po' di più. Abbiamo vinto tutti, indubbiamente. Speriamo sia solo l'inizio di una lunga serie di anni in cui poter collaborare e partecipare così come abbiamo fatto quest'anno, sempre in meglio, sempre uniti. Grazie al comune e a tutte le associazioni per il grande impegno nel rendere migliore il nostro paese».

Il buono da 500€ dovrà esser utilizzato per addobbare la via in vista del prossimo Natale, ma facendo sì che la suddetta via non participi al successivo concorso. Grande soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale che ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al concorso, addobbando la via, ribadendo così lo spirito di unione che ci regala il Natale.

