In casa aveva una “santabarbara” di fuochi d’artificio illegali e ordigni esplosivi fabbricati abusivamente, pronti per Capodanno. Ieri sera a Nuxis i Carabinieri della stazione di Santadi e quelli di Narcao hanno arrestato un trentasettenne del luogo, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti vicende.

A seguito di un’attività investigativa è stata perquisita l’abitazione dell’uomo, dove sono state trovate 33 batterie di petardi da 200 colpi, 78 petardi del tipo "lupo" del peso di 500 grammi l’uno, 13 petardi tipo “caramelle” da 300 grammi ciascuno, 3 candelotti esplosivi artigianali da 750 grammi ognuno e 21 bombe carta del peso individuale di 750 grammi. Il materiale rinvenuto, per un totale di ben 133 chili, è stato posto sotto sequestro.

L'uomo, in attesa del giudizio con rito direttissimo – è stato posto ai domiciliari. Nell'udienza l'arresto è stato convalidato e – concessi i termini a difesa – è stato rimesso in libertà.

