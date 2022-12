Intervento dei Vigili del fuoco di Carbonia questo pomeriggio nei pressi del sito minerario di Sa Marchesa a Nuxis, per il salvataggio di due cani da caccia che sono finiti all'interno di un vecchio pozzo della miniera.

I vigili del fuoco di Carbonia, supportati dal SAF di Cagliari, si sono dovuti calare all'interno del pozzo con non poche difficoltà vista la presenza di vari cunicoli.

Quando si stavano per perdere le speranze e stava calando il buio i due cani sono stati intercettati. Fortunatamente entrambi stavano bene e non hanno riportato ferite.

Ad avvisare i Vigili del fuoco il sindaco Romeo Ghilleri, che tiene a ringraziarli per il pronto intervento. Il primo cittadino ha assistito per tutto il pomeriggio alle operazioni di salvataggio.

