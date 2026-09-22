Nuovi sbarchi di migranti nel Sud Sardegna, in 38 trasferiti a MonastirSbarco in spiaggia di 26 persone a Porto Pino, e poco dopo un barchino è stato intercettato dalla Guardia di finanza
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Il bel tempo di settembre sta favorendo gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Nella giornata di ieri ne sono arrivati 38.
Il primo sbarco è stato segnalato lungo la spiaggia di Porto Pino nel territorio di Sant'Anna Arresi, in 26 sono stati bloccati. Poco dopo la motovedetta della Guardia di Finanza ha intercettato al largo delle coste sarde 12 migranti.
Tutti i 38 migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, già sovraffollato.
(Unioneonline)