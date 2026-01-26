Mistero per un incidente avvenuto intorno alle 23.30 di ieri in via Lucania a Carbonia. Per cause da accertare una Seat Altea è andata a finire sopra uno degli alberi presenti nella via del centro cittadino.

Immediata la chiamata da parte dei residenti alle forze dell’ordine. Sul posto gli agenti del commissariato di via Trieste, ma dell’autista nessuna traccia.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la vettura sia stata rubata al legittimo proprietario e che chi era alla guida dopo l’impatto si sia subito allontanato. Danni ingenti all’auto.

Saranno gli accertamenti della polizia a verificare come siano andare realmente le cose. L’auto è rimasta per oltre un ora al centro della carreggiata prima che venisse rimossa.

© Riproduzione riservata