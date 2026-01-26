Era nel posto sbagliato al momento sbagliato Marco Atzeni, il cinquantenne finito – anche lui – nel registro degli indagati, insieme a William Serra, arrestato oggi pomeriggio, per l'omicidio di Giovanni Musu.

Atzeni, secondo secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri di Carbonia e del Nucleo investigativo di Cagliari, si sarebbe trovato nel parco nel lasso di tempo in cui sarebbe avvenuto il delitto ma non avrebbe avuto alcun ruolo nell'omicidio per il quale è stato arrestato Serra.

Il fermato durante gli interrogatori avrebbe cercato di coinvolgere Atzeni.

Entrambi, ma anche la vittima, erano personaggi noti alle forze dell'ordine. Si trovavano tutti nel parco del Colle di Rosmarino a Carbonia per questioni legate all'acquisto e al consumo di droga.

