Bimba di 15 mesi in pericolo di vita, volo dell’Aeronautica per portarla da Cagliari a GenovaLa piccola, ricoverata in un ospedale del Sulcis, necessitava delle cure del Gaslini
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Un bimba di 15 mesi, ricoverata nel Sulcis in pericolo di vita, è stata portata al Gaslini di Genova con un volo dell’Aeronautica Militare.
Ieri sera, su richiesta della Prefettura di Cagliari, un Gulfstream G650 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica è partito da Ciampino verso il capoluogo sardo per il trasporto sanitario urgente della piccola.
La bimba, che ha viaggiato accompagnata da un’équipe medica e dalla mamma, è arrivata al Gaslini nella tarda notte appena trascorsa.
(Unioneonline)