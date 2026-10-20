Un bimba di 15 mesi, ricoverata nel Sulcis in pericolo di vita, è stata portata al Gaslini di Genova con un volo dell’Aeronautica Militare.

Ieri sera, su richiesta della Prefettura di Cagliari, un Gulfstream G650 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica è partito da Ciampino verso il capoluogo sardo per il trasporto sanitario urgente della piccola.

La bimba, che ha viaggiato accompagnata da un’équipe medica e dalla mamma, è arrivata al Gaslini nella tarda notte appena trascorsa.

(Unioneonline)

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