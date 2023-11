Una carcassa di delfino è stata rinvenuta nella mattinata di mercoledì sulla spiaggia di Is Solinas, nel Comune di Masainas.

Il cetaceo è stato avvistato da alcuni cittadini del posto che stavano facendo una passeggiata.

Immediata la chiamata al 1515 del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, che ha prontamente inviato una pattuglia sul posto.

Gli agenti del nucleo Blon (Base Logistico Operativo Navale) di Sant'Antioco non hanno potuto far altro che accertane il decesso, ed effettuare i rilievi biometrici.

Pare si tratti di un Tursiope adulton lungo due metri e mezzo, che potrebbe essere morto in mare per essere poi trasportato dalle correnti sulla spiaggia sulcitana, visto che non sono state rilevate ferite che ne avrebbero potuto causare il decesso.

Gli agenti hanno effettuato la segnalazione al centro di recupero cetacei di Nora e informato la Asl per le operazioni di recupero e smaltimento della carcassa.

