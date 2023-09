Questa mattina, presso l’aula consiliare di Masainas, è stato effettuato il giuramento dei nove membri della nuova compagnia barracellare del paese.

Compagnia che sarà guidata dal capitano Giorgio Pinna: «Oggi è una giornata fondamentale per me, segna una tappa molto importante nella mia vita, la compagnia barracellare di Masainas è stata ufficialmente formata con il giuramento dei nuovi agenti, e ho l'onore di esserne il Capitano. Questo ambizioso progetto ha preso forma circa un anno fa grazie all'iniziativa dell'Amministrazione, che ha svolto un ruolo cruciale in tutto il processo di costituzione. È importante riconoscere che abbiamo affrontato alcune difficoltà, e i tempi prolungati dovuti alla burocrazia hanno rappresentato una significativa perdita di tempo. In questo contesto, desidero sottolineare che ogni progresso ottenuto è stato reso possibile anche grazie al prezioso supporto del collega e presidente nazionale di categoria, Nicolò Li Castri, dell'associazione Conf.Ba.R. Sono orgoglioso di far parte di questa associazione come socio fondatore e membro del direttivo. Da oggi siamo pronti a portare avanti il nostro lavoro».

Giuramento effettuato alla presenza di una rappresentanza dei carabinieri della stazione di Giba e della Guardia costiera di Sant’Antioco, e dal sindaco Gianluca Pittoni, che ha voluto presenziare alla cerimonia di questa mattina in cui i nove agenti agenti di pubblica sicurezza hanno effettuato il loro giuramento.

«Siamo fermamente convinti che la Compagnia Barracellare possa dare un enorme contributo alla tutela del nostro patrimonio – afferma il sindaco – mediante attività di controllo e prevenzione in tema di abbandono di rifiuti e discariche abusive, protezione civile e lotta agli incendi, tutela di spiagge, corpi idrici e aree naturali in genere, sicurezza durante gli eventi e nella stagione estiva diamo il benvenuto a Masainas ai nuovi agenti, (Manuel Cherchi, Nicola Cruccas, Giorgio Massa, Luigi Pia, Giancarlo Serventi, Daniela Concu, Fabrizio Locci, Matteo Marras, e Angelo Salis). A tutti loro vanno gli auguri dell'Amministrazione Comunale e della comunità di Masainas».

