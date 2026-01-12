Nemmeno il tempo di gioire per le piogge che stanno riempendo l’invaso di Monte Pranu a Tratalias, che gli agricoltori del basso Sulcis devono fare i conti con la grandine e il forte vento dei giorni scorsi che hanno danneggiato le piantagioni di carciofi.

Non bastava il caldo torrido della scorsa primavera che ha creato non pochi danni agli agricoltori, adesso che la produzione sembrava procedere nelle condizioni migliori fino ai giorni scorsi, infatti, la grandine e il forte vento di maestrale che ha spazzato la Sardegna rischiano di mettere in ginocchio i produttori di carciofi con le piante gravemente danneggiate.

Lo sanno bene gli agricoltori, in ginocchio per il maltempo e in crisi dopo la conta dei primi danni.

© Riproduzione riservata